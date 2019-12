Mahdia : Appel à l’indemnisation des marins-pêcheurs de Chebba

Plusieurs marins-pêcheurs ont observé, lundi, un sit-in au port de Chebba (gouvernorat de Mahdia) pour réclamer l’accélération du versement des indemnités couvrant les dégâts subis par la pollution marine.

Ces indemnités ont été décidées au profit des pêcheurs opérants dans la pêche côtière et artisanale, depuis le 10 décembre 2019, lors d’une réunion regroupant les parties concernées, a indiqué Salah Charfeddine, président de la fédération nationale de la pêche marine.

Il a souligné que ces indemnités permettront d’aider les pêcheurs à surmonter les difficultés financières liées à la baisse des revenus de l’activité de pêche à cause de la pollution marine.

Il a revendiqué également l’octroi de la prime d’investissement et l’organisation d’une réunion régionale, avec la participation de toutes les parties concernées afin d’examiner les problèmes auxquels font face les marins pêcheurs dans la région.

A rappeler que la plage de Chebba ainsi que d’autres des ports de Mahdia ont été touchés par le changement de la couleur de la mer, les mauvaises odeurs ainsi que l’échouage de quantités de poissons.