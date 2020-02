Mahdia : Démantèlement d’un réseau de fouille archéologique illégale

La brigade de recherche et d’investigation relevant de la Garde nationale, à Mahdia, a démantelé, lundi, un réseau de fouille archéologique illégale et de trafic d’antiquités, opérant dans différentes délégations des gouvernorats de Mahdia et de Monastir.

Quatre suspects âgés de 36 à 59 ans ont été arrêtés et placés en garde à vue, après consultation du ministère public. Un cinquième présumé complice est recherché.

Outre un détecteur de métaux, des pièces archéologiques ont été saisies, en attendant leur authentification.