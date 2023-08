Mahdia-Domaines de l’Etat : Récupération d’un terrain domanial agricole de 7 hectares

Les services de la direction régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières du gouvernorat de Mahdia ont récupéré, lundi, le terrain domanial agricole connu sous le nom de « Hanchir El Chareb », lequel est situé dans la localité de Chehda Ouest, de la délégation de Hebira (gouvernorat de Mahdia). Le département des Domaines de l’Etat a précisé, dans un communiqué, que « ce terrain dont la superficie est de 7 hectares, avait été précédemment usurpé et détourné illégalement, par des tiers ». Et de préciser que la direction régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières de Mahdia prendra en charge la réaffectation du terrain récupéré conformément, aux procédures légales en vigueur.

- Publicité-