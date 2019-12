Mahdia : Les indicateurs touristiques en hausse

L’activité touristique au gouvernorat de Mahdia a connu une nette amélioration en 2019, selon le commissaire régional au tourisme Mohamed Boujdaria.

Jusqu’au 20 décembre courant, les arrivées touristiques ont enregistré une hausse de 2%, atteignant 242142 touristes contre 239482 touristes durant la même période l’année dernière.

Les nuitées touristiques ont également progressé de 11,8% passant à 1 million 647 mille nuitées contre 472 mille 866 mille l’année écoulée.

Les chiffres liés aux marchés touristiques ont connu en majorité une hausse significative à l’instar du marché russe où le nombre de touristes est passé de 47079 à 63638, soit une augmentation de 35% entre le 1er janvier et 20 décembre 2019.

De même pour le marché italien 32% (4203 à 5577 touristes), suivi du marché français 19% (12030 à 14315 touristes) et du marché tchèque 16% (27475 à 27660 touristes).

Ces indicateurs vont augmenter au fur et à mesure des réservations qui ont avoisiné pour les fêtes de fin d’année un taux de 25% dans sept unités hôtelières du gouvernorat de Monastir, a estimé la même source.