Mahdia: Mise en échec d’une tentative de migration clandestine

Cinq migrants clandestins âgés entre 24 et 46 ans originaires des gouvernorats de Sousse, Mahdia et Monastir ont été interpellés samedi au large de Malloulech (gouvernorat de Mahdia).

Ils ont été appréhendés par une patrouille de la Garde nationale maritime de Mahdia. Après investigation, les suspects ont reconnu qu’ils planifiaient la participation à une opération de migration clandestine vers l’Italie.

Un montant de 1275 dinars et 633 euros ainsi que 5 portables et une voiture qu’ils ont utilisés lors de leurs déplacements ont été saisis à cette occasion, indique dimanche un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Après consultation du ministère public, les suspects ont été placés en garde à vue et une enquête judiciaire a été ouverte à leur encontre, apprend-on de même source.