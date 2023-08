Mahdia: Plus de 14,5 MDT pour des projets dans le secteur de l’éducation

Le nombre des projets dans le secteur de l’éducation dans le gouvernorat de Mahdia a atteint 34 projets moyennant une enveloppe de plus de 14,5 millions de dinars (MDT), a fait savoir le gouverneur de la région Abdelfattah Chakchouk à la TAP.

Les projets sont répartis entre 24 dans le secteur primaire moyennant une enveloppe de 8,7 MD et 10 projets au profit des collèges et lycée pour un coût de 5,9 MD, a ajouté le responsable.

La plupart des travaux concernent la maintenance et l’agrandissement contre une seule création d’une école primaire dans l’imada d’Oued Moulehom relevant de la délégation de Souassi.

Parmi les projets, la construction de 4 salles de classe et le réaménagement d’un terrain de sport à l’école Amel à Sidi Alouane pour un coût estimé à 547 mille dinars.

