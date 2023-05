Mahdia: Plus de 23 mille visiteurs dans les unités hôtelières

Dans la période allant du 1er janvier au 30 avril 2023, le nombre de visiteurs ayant séjourné dans les unités hôtelières du gouvernorat de Mahdia, a dépassé les 23 mille personnes, soit une augmentation de 15,8% par rapport à la même période la saison dernière.

Au cours de la même période, le taux d’occupation a atteint 14,5%, soit une augmentation d’environ 8,6%, tandis que le taux d’hébergement était de 3,3 nuitées, soit une évolution de l’ordre de 44,2%, a indiqué à l’Agence TAP, le commissaire régional au tourisme à Mahdia, Mohamed Boujdaria.

Les indicateurs du tourisme dans la région ont également pointé vers une augmentation à plus de 76 mille nuitées, soit une hausse de 21,5 % en comparaison avec la même période de l’année dernière.

La plus grande part des nuitées passées a concerné la clientèle tunisienne locale avec 30,9 % du nombre total des pensionnaires, suivie des allemands, avec environ 28,7 %, a fait savoir la même source.

La même période a enregistré un retour progressif du marché français (13,8 % des nuitées passées) et du marché anglais (6,3 %), contre 3 % pour le marché espagnol et 19 % pour le reste des nationalités.

» D’ici fin juin, le taux de réservation dans les hôtels de la région atteindra 90%, pour clore la saison avec 100% au cours des mois de juillet et août « , a souligné le responsable.

- Publicité-