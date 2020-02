Mahdia: six membres d’une même famille périssent dans un accident de la route

Six membres d’une même famille (trois enfants, leurs parents et leur grand-mère paternelle) sont morts, dimanche après-midi, dans un accident survenu sur la route reliant El Jem à Mahdia.

L’accident a eu lieu suite à une collision entre la voiture de la famille victime et un autre véhicule à bord duquel se trouvaient deux personnes qui ont subi des blessures de divers degrés, a indiqué une source sécuritaire au correspondant de TAP.

Une petite fille âgée de 3 ans, qui était encore en vie au moment de l’accident, avait été transportée avec les autres victimes à l’hôpital régional de Sidi Alouane où elle a succombé à ses blessures malgré les efforts déployés par l’équipe médicale de l’hôpital, a ajouté la même source, précisant que l’excès de vitesse serait possiblement à l’origine de cet accident.