Mahdia : Une parade à vélo pour un transport urbain fluide

La ville de Mahdia abrite, jeudi soir, une parade à vélo de 50 personnes qui parcourront une distance de 15 kilomètres à travers la Médina et la zone touristique, et ce dans l’objectif de promouvoir un transport urbain fluide. Younes Aggoun, chef du projet « Aménagement urbain du territoire pour réinventer les mobilités et engager les Tunisiens », a indiqué à l’Agence TAP, que cette manifestation vise à inciter les citoyens à adopter un mode de transport soucieux de l’environnement, promoteur du tourisme et qui réduirait d’une manière significative les embouteillages routiers.

Financé par l’Union Européenne (UE) à hauteur de 3 millions d’euros, le projet a été lancé en 2020 et concerne les municipalités de Kairouan, Mahdia et Strasbourg en France. Il aspire à faire évoluer la qualité de la vie des citoyens, rappelle Aggoun, notant qu’une partie de ce budget sera allouée aux petits projets qui servent les objectifs fixés. Le programme comprend aussi des aspects liés aux études et à la formation en coopération avec les municipalités partenaires, outre trois associations non gouvernementales actives dans des domaines connexes. Par ailleurs, des consultations citoyennes seront organisées afin de donner l’occasion aux habitants pour partager leurs idées et perceptions sur les thèmes de l’environnement, le tourisme et la qualité de vie, a fait savoir la même source.