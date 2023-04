La fédération générale de l’enseignement secondaire a affirmé lundi dans un communiqué rendu public le maintien de la décision de retenue des notes des deux trimestres (1er et 2end trimestre). La fédération a appelé les enseignants à assurer les cours, organiser les examens prévus et corriger les copies avec une remise des notes et les moyennes obtenues aux élèves. La fédération a également appelé les enseignants à permettre aux parents de s’informer directement des résultats et des moyennes de leurs enfants tout en veillant à ne remettre à l’administration aucune note relative aux matières enseignées. La fédération a dénoncé, à ce propos, l’absence de volonté du gouvernement et du ministère de l’éducation visant à trouver une solution pour résoudre la crise et préserver les intérêts des différentes parties. La fédération a également appelé le gouvernement à assumer sa responsabilité et traduire son souci de développer le système éducatif et préserver les intérêts des différentes parties en répondant aux revendications des employés du secteur.

