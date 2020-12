Maintien du système d’enseignement par groupe

Le système d’enseignement par groupe adopté par le ministère de l’éducation depuis le début de l’année scolaire en cours sera maintenu après les vacances d’hiver prévues du 24 décembre au 3 janvier 2021, a déclaré, mardi, le responsable de l’information au ministère de l’Education, Mohamed Haj Tayeb.

Le système de groupes par alternance consiste en un jour d’études sur deux pour chaque groupe soit trois jours par semaine sans dépasser les 18 élèves par classe et ce dans le cadre de lutte contre le coronavirus.

Cette mesure, adoptée dans le cadre d’un protocole sanitaire qui vise à garantir la distanciation physique pour prévenir la maladie et protéger la santé des élèves, des enseignants ainsi que du personnel administratif, n’a pas été bien accueillie par certains parents qui craignent une baisse du niveau d’enseignement de leurs enfants en raison de la réduction du temps scolaire.

Selon la dernière mise à jour de la situation sanitaire en milieu scolaire publiée par le ministère de l’Education le 18 décembre 2020, le nombre de cas de contamination par le Coronavirus parmi les élèves a atteint 1944 contre 1889 parmi les enseignants, 374 cadres et 134 agents. Le nombre des décès s’élève à 28.

- Publicité-