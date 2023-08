Majidi et Chelli se retrouvent, toujours aussi muets sur le plan de restructuration de Tunisair

Mercredi dernier, le ministre des Transports, Rabih Mejidi, a présidé une séance de travail consacrée à l’examen de l’état d’avancement de la préparation du dossier relatif à la restructuration de Tunisair, en présence du président, directeur général, Khaled Chelli, et de plusieurs des responsables de l’entreprise.

On ne saura rien de ce programme, par ailleurs passé en revue par pratiquement tous les ministres du transport et les gouvernement depuis 2011 et jamais adopté, mais la rencontre Chelli-Mejidi semble avoir été détendue, le communiqué officiel de leur rencontre préférant verser dans le compliment pour « le rôle historique de Tunisair et les capacités inhérentes à l’expérience et au savoir-faire qui ont permis à cette compagnie aérienne nationale non seulement de résister et de surmonter ses crises (…) », et de « la réussite de programmes sociaux et économiques », et les jets de fleurs à tous les membres du Groupe Tunisair issus des différentes branches professionnelles ». Aucun mot, contrairement aux photos où ministres étaient tendus devant chacun son dossier, n’a cependant été dit sur le fameux plan de restructuration.