Majoul appelle à libéraliser les exportations tunisiennes de l’huile d’olive destinées au marché européen

Le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul a appelé, mercredi, à libéraliser les exportations tunisiennes à destination du marché européen, notamment celles de l’huile d’olive et du textile, selon un communiqué de l’organisation .Majoul s’exprimait lors d’une rencontre tenue, au siège de l’UTICA, avec l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio qui était accompagné d’une délégation du comité européen des entreprises en Afrique et au Moyen-Orient (ECAM) conduite par son secrétaire général, Ettore Sequi. Dans ce contexte, le président de l’organisation patronale a mis l’accent sur l’impératif de lever les obstacles tarifaires et non tarifaires entravant les exportations de l’huile d’olive et du textile.Il a, à cet égard, évoqué l’importance d’appuyer la production et l’exportation de l’huile d’olive, dont la consommation ne dépasse pas les 2% à l’échelle mondiale, d’après la même source.Et d’ajouter que les opportunités de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne sont nombreuses dans divers secteurs dont les industries pharmaceutiques et agroalimentaires ainsi que les énergies renouvelables.

Il y a lieu de noter que les exportations tunisiennes d’huile d’olives vers l’UE sont régies par un système de quota.De son côté, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, dont les propos sont rapportés dans le communiqué, a souligné que la délégation qu’il accompagne reste à l’écoute des besoins du patronat et du secteur privé en Tunisie en termes d’opportunités de coopération notamment, en matière de formation dans certains secteurs comme la santé, la production agricole et alimentaire.Il a ajouté que les relations entre la Tunisie et l’Italie restent » exemplaires » et peuvent servir de modèle dans toute la région.

Présidé par Kamel Ghribi, un homme d’affaires tunisien, l’ECAM œuvre à promouvoir la coopération entre l’Union européenne, l’Afrique et le Moyen-Orient.

le quota d’exportation de l’huile d’olive tunisienne vers l’Union européenne est estimé actuellement à 56 700 000 tonnes

