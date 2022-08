Majoul appelle à profiter de la présidence par le Japon du G7 en 2023 pour lancer un Plan pour l’Afrique

Le président de l’UTICA Samir Majoul a appelé samedi, à Tunis, à profiter de la présidence par le Japon du G7 en 2023, pour lancer un Plan pour l’Afrique soutenue par les instances financières internationales.

Intervenant lors du forum des affaires de la Huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), Maoul a affirmé que « l’Afrique est le plus prometteur des continents grâce à ses gisements de compétences et de ressources. il a invité les responsables japonais et africains présents à être suffisamment visionnaires et audacieux pour soutenir les initiatives concrètes favorisant les transitions technologique et numérique sur le continent ».

« Nous nous sommes rendus compte, par les crises, que les enjeux économiques ne peuvent plus être décontextualisés des aspects géopolitiques… Ce nouveau contexte géopolitique nous invite à la relocalisation des investissements vers les havres de paix et l’Afrique est un havre de paix de par tout le potentiel dont elle dispose en termes de ressources et de perspectives» a-t-il indiqué.

Estimant que le japon est une inspiration mondiale d’abord parce qu’il a abrité la première entreprise du monde (Kongo Gumi), ensuite grâce à la révolution de 1868 qui a été à l’origine du miracle japonais, le président de l’UTICA a appelé à investir dans le secteur privé. « L’entreprise nait familiale. La faire grandir, c’est faire grandir le pays. Alliez vous au secteur privé, investissez dans le secteur privé et la croissance viendra » a-t-il lancé à l’adresse des responsables africains présents.

La TICAD 8 est organisée conjointement, par le Japon, la Commission de l’Union africaine (CUA), l’ONU, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale (BM).