Majoul et Taboubi réitèrent leur attachement à la paix sociale

L’examen de plusieurs dossiers économiques et sociaux d’intérêt commun, ont été au centre d’une rencontre qui a eu lieu vendredi au siège de l’UTICA, entre le président de l’organisation patronale, Samir Majoul et le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, selon un communiqué de l’UTICA.

Les deux parties s’étaient déjà rencontrées lundi 20 décembre courant et avaient réitéré leur attachement à la paix sociale et à la préservation de la pérennité des entreprises, des postes d’emploi et du pouvoir d’achat des travailleurs du secteur privé,

Les deux parties avaient également, évoqué la situation générale dans le pays et le rôle que doivent jouer les deux organisations afin de surmonter la crise économique, sociale et financière que traverse la Tunisie.