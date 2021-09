Majoul examine avec des responsables de la BM et l’UE leurs programmes de coopération avec la Tunisie

La situation économique et sociale en Tunisie ainsi que les programmes socio-économique de la Banque Mondiale destinés au pays ont été au centre de la rencontre tenue mardi, entre le Président de l’UTICA, Samir Majoul et le vice-président de la Banque Mondiale (BM) pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Belhaj.

Les deux responsables ont souligné le besoin de doter la Tunisie d’un programme des réformes permettant de relancer la croissance ainsi que l’importance d’améliorer le climat de l’investissement et de renforcer la compétitivité de l’économie tunisienne, a indiqué l’UTICA dans un communiqué publié mardi à Tunis.

Le vice-président de la BM a réitéré l’engagement de la banque à poursuivre l’appui de la Tunisie et son accompagnement durant cette phase, et à s’ouvrir sur le secteur privé tunisien, qui demeure la locomotive de la croissance.

Majoul a eu également, au siège de l’UTICA, une rencontre avec l’ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie, Marcus Cornaro

sur la coopération entre la Tunisie et l’Union Européenne (UE) et les programmes d’action commune,

Des membres du bureau exécutif de l’UTICA ainsi que des responsables de la BM et de l’UE ont assisté à ces deux rencontres tenues au siège de l’organisation patronale.