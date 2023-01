Majoul plaide pour la concertation tripartite

En Tunisie, les efforts sont axés sur l’activation de la concertation tripartite entre l’organisation patronale, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et le gouvernement pour surmonter les difficultés économiques et sociales, a indiqué le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul.

Intervenant au cours d’une réunion tenue, lundi, à Oslo ( Norvège), avec la ministre des affaires étrangères du Norvège, Anniken Huitfeld, Majoul a souligné que l’objectif de cette concertation est de réussir la mise en place des réformes nécessaires pour rétablir le taux de croissance, favoriser la pérennité des entreprises économiques et réaliser les grands équilibres, précise un communiqué de l’UTICA.

Il a exprimé l’espoir de voir la Norvège soutenir la Tunisie notamment en termes d’appui technique, de gouvernance et de gestion des entreprises publiques, de renforcement de la compétitivité du climat des affaires, outre l’entreprenariat, la transition énergétique et environnementale.

Une délégation tripartite composée du ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi, du ministre de l’économie et de la planification, Samir Said, du président de l’UTICA, Samir Majoul et du secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi est actuellement (du 15 au 17 janvier) en visite, à Oslo à l’invitation du ministère norvégien des Affaires étrangères et de la Confédération des syndicats de professionnels (Unio) et de la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO).