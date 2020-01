Makhlouf pose, aussi, ses conditions. Il veut la révolution

La Coalition Al Karama soutiendra, sous conditions, le futur gouvernement d’Elyes Fakhfakh, a affirmé, jeudi, le député Seifeddine Makhlouf.

” Le gouvernement d’Elyes Fakhfakh doit rompre avec le système 2014-2019 et adhérer au processus de la Révoltions “, a-t-il plaidé dans une déclaration aux médias à l’issue de sa rencontre à Dar Dhiafa à Carthage avec le chef du gouvernement désigné.

Makhlouf a affirmé avoir présenté à Elyes Fakhfakh sa vision au sujet du gouvernement et son programme pour la période à venir, citant à ce propos, des questions et dossiers liés à la souveraineté nationale.