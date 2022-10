Malek Ezzahi: Le gouvernement adoptera de nouveaux mécanismes pour lutter contre les crises et garantir le travail décent aux employés

Le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi a indiqué lundi que le gouvernement adoptera de nouveaux mécanismes pour lutte contre les crises dans le but de garantir le travail décent aux employés et aux demanderus d’emploi. Dans son intervention lors d’une conférence sur la restructuration du secteur du travail en Tunisie pour réussir après la pandémie de Covid-19, Ezzahi a précisé qu’il s’agit notamment de création de fonds octroyant des allocations aux chômeurs qui ont perdu leur emploi, et d’un fonds pour le financement des initiatives des diplômés de l’enseignement supérieur au chômge. Il a souligné par la même occasion l’engagement du gouvernement concernant le dialogue afin d’enraciner le travail décent avec les partenaires sociaux. Pour sa part, le président de Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul, a précisé que la pandémie de covid-19 ainsi que la crise russo-ukrainienne ont fortement impacté l’économie nationale. La plupart des entreprises confrontent une situation financière difficile, a-t-il noté. Il a appelé à ce propos à l’impératif de fournir des conditions favorables à l’investissement.

- Publicité-