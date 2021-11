« Malgré son efficacité, le « molnupiravir » ne peut en aucun cas remplacer le vaccin

Un médicament administré par voie orale contre la Covid-19 (sous forme de comprimés) a eu des effets positifs dans la réduction de 50 pc de la charge virale chez les personnes contaminées, a indiqué vendredi le virologue à la faculté de pharmacie de Monastir Mahjoub Aouni.

Il a souligné dans une déclaration a la TAP que des essais cliniques ont prouvé l’efficacité de ce médicament dans le traitement de la Covid-19, néanmoins, a-t-il relevé il ne peut en aucun cas remplacer le vaccin anti Covid-19 et serait administré en complément du vaccin.

« Des essais cliniques menées sur 1500 bénévoles, ont prouvé l’efficacité de ce médicament « le Molnupiravir » qui développé par la société « Merck » et qui aurait la capacité de réduire les formes graves de la Covid-19, a-t-il affirmé.

Selon le virologue tunisien, ce médicament en cachets, a été initialement conçu pour soigner la grippe et l’Hépatite C. « Ce médicament contre la Covid-19 peut être pris à la maison à raison d’un comprimé deux fois par jour par jour » a-t-il relevé, faisant savoir que ce traitement est utilisé en Grande Bretagne mais n’a pas encore obtenu l’autorisation de l’agence européenne de médicaments.

