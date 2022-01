Mali : La junte expulse l’ambassadeur de France

Les autorités maliennes dominées par les militaires ont décidé d’expulser l’ambassadeur de France a annoncé lundi la télévision d’Etat.

Le ton monte entre Bamako et Paris. « Le gouvernement de la République du Mali informe l’opinion nationale et internationale que ce jour (…) l’ambassadeur de France à Bamako, son excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (et) qu’il lui a été notifié la décision du gouvernement qui l’invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures », a annoncé un communiqué lu lundi 31 janvier par la télévision d’Etat. Les autorités maliennes ont justifié cette décision par les récentes déclarations « hostiles » de responsables français à leur encontre.