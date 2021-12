Mall Sfax by « groupe Utic », ouvrira fin 2022

La nouvelle destination de shopping et de loisirs de Sfax, sera l’œuvre du groupe Utic de la famille Chaibi. Mall of Sfax sera ainsi le fruit d’un partenariat alliant les deux Groupes UTIC et INDIGO, et décrit comme étant un « Joyau architectural de dernière génération, idéalement situé sur le principal axe routier de la ville de Sfax ».

L’information, révélée par le groupe sur les réseaux sociaux, indique aussi que « les meilleurs spécialistes mondiaux ont été sollicités pour concevoir un Shopping Mall unique, représentant les meilleures marques internationales de prêt-à-porter. Plus de 140 magasins avec de grandes marques, un hypermarché Carrefour de 8 000 m² avec 2400 places de parking, des pôles de restauration, des cinémas en multiplexe, des loisirs attractifs pour les familles, un véritable lieu de vie avec une riche programmation culturelle et événementielle, des services premium: garderie, Wi-Fi, conciergerie… L’ouverture du Mall est prévu pour la fin de l’année 2022.