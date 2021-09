Manami Ito, le violon pour vaincre la perte de son bras

L’archet fixé à sa prothèse de bras, Manami Ito a crevé l’écran avec son solo de violon à la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Tokyo le 24 août. Une performance brève mais qui en disait long sur sa détermination.

A 20 ans, alors qu’elle a commencé des études d’infirmière, elle perd son bras droit sous la roue d’un camion dans un accident. Le choc psychologique est terrible pour la jeune fille qui pense son avenir brisé.



« Je me suis dit que je resterais enfermée chez moi à vie. Je ne voulais pas que mes amis et voisins voient mon corps, ni qu’ils apprennent ce qui m’était arrivé, alors je ne sortais plus », se souvient-elle.



« Mais j’ai aussi vu que mes parents souffraient (…) Je me suis rendu compte que je ne pourrais pas les faire sourire si je ne souriais pas moi-même ».

Alors qu’elle est encore à l’hôpital, celle qui enfant « détestait perdre ou échouer » se jure de se remettre au violon, pour sa mère qui l’avait encouragée à en jouer quand elle était petite.

Elle essaie d’abord l’archet fixé à un pied avec des adhésifs. En 2009 elle finit par obtenir une prothèse de bras spécialement conçue pour qu’elle puisse jouer du violon, mais il lui faudra encore plusieurs années pour maîtriser la technique et oser jouer en public.

Manami Ito donne de l’impulsion à sa prothèse et à l’archet en roulant son épaule droite, un mouvement guère conventionnel pour jouer de cet instrument. Et pourtant, des notes en jaillissent, aussi fragiles que belles.

(AFP)

- Publicité-