Manchester City: 15 millions de livres comme primes pour les champions d’Angleterre

Manchester City, vainqueur de quatre titres cette saison dont celui de Premier League, a récompensé ses héros qui se sont partagé une somme de 15 millions de livres sterling (environ 17 M€) en guise de primes, rapporte mardi le Daily Mail.

Le montant versé à chaque joueur est déterminé en fonction des bonus inscrits dans leur contrat. Avec un quadruplé réalisé sur la scène nationale (Community Shield, Premier League, Coupe de la Ligue puis FA Cup) dans cette campagne 2018-2019, une première dans l’histoire du football anglais, l’addition grimpe rapidement. Les joueurs les mieux récompensés sont Kevin De Bruyne et David Silva (environ 855.000 € chacun), alors que les autres “Citizens” dont l’international algérien Riyad Mahrez ont touché entre 455.000 € et 800.000 City a bouclé son quadruplé historique par une victoire nette et sans bavures devant Watford (6-0) dimanche en finale de Cup.