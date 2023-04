Mandat de dépôt à l’encontre de Rached Ghannouchi

« Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis a émis tôt ce jeudi matin un mandat de dépôt à l’encontre du président du Mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, et les prévenus dans la même affaire, Youssef Nouri et Ahmed Mechrgui », a indiqué Samir Dilou, avocat.

Le nombre de suspects dans cette affaire s’élève à 12, dont 5 comparaissent en liberté, à savoir Belkacem Hassan, Mohamed Goumani, Abdallah Skhiri, Mohamed Cheniba et Mouaffak Kaabi, et 4 sont toujours en cavale, à savoir Maher Zid, Rafik Abdessalem, Mohamed Samti et Mokdad Mejri, a ajouté Samir Dilou dans une déclaration à l’agence TAP.

« Les décisions de placement en détention étaient toutes prêtes », a-t-il estimé précisant que les accusés sont traduits sur la base des articles 72 et 68 du Code pénal.

De son côté, le mouvement Ennahdha a condamné dans une déclaration publiée jeudi ce qu’il a appelé « une décision injuste et purement politique », estimant que « le contenu de la déclaration de Rached Ghannouchi, objet de la poursuite judiciaire, ne comporte aucun appel ou incitation et ne touche en rien à la sécurité civile.

