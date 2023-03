Mandat de dépôt contre Habib Ellouze

Le juge d’instruction près le pôle judiciaire antiterroriste a émis, vendredi, un mandat de dépôt contre le dirigeant au mouvement Ennahdha, Habib Ellouze, a-t-on appris du membre du comité de défense, Me Mokhtar Jemaï.

Dans une déclaration à l’agence TAP, l’avocat a affirmé que le délai légal de la garde à vue de son client arrive à terme aujourd’hui, et que le juge d’instruction à l’encontre duquel il a invoqué un motif de récusation devant concourir à son dessaisissement de l’affaire a néanmoins émis un mandat de dépôt visant Habib Ellouze (70 ans).

Nous estimons que cette mesure est nulle et non avenue, a affirmé l’avocat, soulignant que le comité de défense attend encore la désignation d’un autre juge d’instruction pour statuer à nouveau sur le dossier.

Me Jemaï a ajouté que le comité de défense était contraint de quitter l’audience d’instruction avec son client au pôle judiciaire de lutte antiterroriste en raison de la violation manifeste des procédures en vigueur régissant de pareils cas de figure.

Se refusant à tout commentaire sur les griefs avancés contre son client, l’avocat Jemaï a en contrepartie tenu à préciser que les accusations portées contre Ellouze sont jusqu’à présent » peu claires » et que son client est poursuivi et cité en justice sur la base de la loi de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent.

Le 2 mars courant, Habib Ellouze a été arrêté par une unité de la police judiciaire d’el Gorjani sur ordre du parquet.

Ellouze est aussi impliqué dans autre affaire dite d' » envoi des jeunes tunisiens vers les foyers de tension « . Une affaire dans laquelle il fait encore objet de poursuites judiciaires tout en étant maintenu en liberté en novembre dernier.

