Mandat de dépôt contre le journaliste Zied El Héni

Le ministère public a décidé, lundi, d’émettre un mandat de dépôt à l’encontre du journaliste Zied El Héni et d’examiner, le 10 janvier courant l’affaire dans laquelle il est accusé de « porter atteinte à autrui sur les réseaux publics », a déclaré aux médias, l’avocat Ayachi Hammami, devant le Tribunal de première instance de Tunis.

Pour rappel, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé, le 28 décembre écoulé, de placer Zied El Héni en garde, après avoir été auditionné par la 5e brigade de la Garde nationale à El Aouina.

Le journaliste est accusé d’avoir porté préjudice au ministre du Commerce lors d’une intervention sur les ondes de la chaîne de radio privée « IFM ».

Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) avait annoncé, samedi dernier, que Zied El Héni a été maintenu en garde à vue, pour 48 heures supplémentaires.

Le syndicat a vivement critiqué cette décision et appelé les journalistes et toutes les forces vives du pays à participer, ce lundi, à un rassemblement de protestation devant le Tribunal de première instance de Tunis, pour réclamer la mise en liberté de Zied El Héni.

