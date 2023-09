Mandats d’amener internationaux contre des anciens hauts responsables de l’Etat

Le juge de l’instruction a décidé d’émettre des mandats d’amener internationaux visant 12 personnes impliquées dans les deux affaires de « constitution d’une entente terroriste » et de « complot contre la sûreté de l’Etat ».

Parmi ces personnes figurent de hauts responsables de l’Etat, en état de fuite hors du territoire national, a déclaré à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) une source judiciaire près du pôle judiciaire de lutte antiterroriste.

La source précitée, en l’occurrence la porte-parole du pôle judiciaire de lutte antiterroriste et 1e substitut du procureur de la République, Hanène Gueddes, a confié à l’agence TAP les noms ainsi que l’identité des personnes visées par la décision du premier juge d’instruction.

Il s’agit, selon la porte-parole, de Youssef Chahed (ex-chef du gouvernement), Nadia Akacha (ancienne directrice du cabinet présidentiel), Mouadh Kheriji, Kamel Guizani et Mustapha Khedher.

Figurent aussi dans la liste, cite encore la même source, Maher Zid, Lotfi Zitoun (ex-ministre et dirigeant d’Ennahda) ainsi que Abdelkader Farhat, Adel Daadaa, Chehrazade Akacha, Ali Helioui et Rafik Yahya.

Gueddes a ajouté que les enquêtes et investigations sont en cours afin d’identifier le reste des prévenus encore en cavale et, partant, émettre des mandats d’amener internationaux à leur encontre.

Pour rappel, plusieurs personnes impliquées dans ces deux affaires sont actuellement en état de détention depuis des mois, parmi celles-ci figurent des hommes politiques, anciens ministres et hommes d’affaires.

