Manouba: 21 infractions dans le secteur de la pâtisserie durant une semaine

Les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à la Manouba ont relevé 21 infractions durant la semaine écoulée dans le secteur des pâtisseries et des boulangeries.

Selon un rapport publié, jeudi, par la direction régionale du commerce à la Manouba, les infractions relevées concernent la qualité des produits, la facturation, et la transparence des transactions.

Par ailleurs, les services de contrôle économique ont saisi une quantité de produits périmés utilisés dans la confection des pâtisseries, 25 kilos de fruits secs et 100 kilos de volailles impropre à la consommation, d’après la même source.

Dans le cadre du programme de contrôle des circuits de production et distribution, 67 mille œufs ont été saisis et redistribués dans les circuits de vente par détails en plus 26 infractions relevées suite à 3756 visites d’inspection.

Les agents de contrôle économique relevant du gouvernorat de la Manouba ont aussi saisi 2799 litres de l’huile végétale subventionnée, 900 kilos de farine subventionnée, 485 kilos de formage, 500 kilos de forage, et 3040 paquets de cigarettes, durant le mois de décembre 2021.