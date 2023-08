Manouba : 26 infractions relevées au niveau des boulangeries en une semaine

Les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Manouba, ont relevé 26 infractions économiques au niveau des boulangeries de la région au cours de la deuxième semaine du mois d’août courant.

Selon le rapport de la direction régionale du commerce à Manouba, ces irrégularités ont été relevées lors de 46 visites de terrain, et concernent dans une large mesure, le non-respect des dispositions de subvention des produits alimentaires (18 infractions).

Les violations constatées sont également liées au non-respect des conditions d’hygiène, à l’augmentation et au non-affichage des prix et aux outils de pesage non-homologués.

Un contrôle intensif a ainsi été effectué au niveau des boulangeries classées et non-classées, ayant abouti à la saisie de 9450 kg de farine subventionnée, 5640 kg de semoule, 1000 kg de sucre subventionné, 27 bouteilles de gaz et autres, selon le rapport.

- Publicité-