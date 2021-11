Manouba : campagne de contrôle au niveau de la station de péage El Fejja

-Les brigades de contrôle économique et les agents de la garde nationale à Manouba ont mené une campagne de contrôle au niveau de la station de péage El Fejja sur l’autoroute Tunis-Béja, au cours de laquelle quatre procès-verbaux ont été rédigés contre les transporteurs de marchandises.

- Publicité-

Les infractions relevées concernent essentiellement l’absence de facturation, a indiqué à l’Agence TAP le directeur régional de commerce à Manouba, Hammadi Zayani, ajoutant qu’une quantité de fer de construction a été saisie lors de cette campagne lors de laquelle plus d’une centaine d’opérations de contrôle ont été effectuées et ce dans le cadre de la lutte contre la spéculation et contrebande.