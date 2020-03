Manouba-Covid19 : 3 nouveaux cas dont 1 à l’hôpital Razi

La région de la Manouba enregistre, dimanche, trois nouveaux cas de contamination au Covid 19, dont un à l’hôpital Razi.

Il s’agit d’une secrétaire médicale au service de médecine interne qui a été contaminée par un médecin du même service, ainsi que d’un cadre dans une banque à la Manouba et une personne qui s’est rendue au service de consultation externe du médecin contaminé, fait savoir à l’agence TAP la gouverneure Raja Trabelsi.

Une enquête est menée pour identifier l’entourage de la secrétaire médicale, signale la directrice de l’hôpital Razi, Naima Toujani. Durant la dernière période, le service de médecine interne dans lequel celle-ci travaille, était réservé aux consultations externes et ne recevait plus de malades hospitalisés, par mesure de précaution contre le coronavirus, précise la même source. Les membres de l’équipe médicale du service en question sont soumis immédiatement à l’auto-isolement et devront faire des tests de dépistage, selon la même source.

Au total, huit cas de contamination au covid-19 ont été détectés, jusqu’à présent, dans tout le gouvernorat.