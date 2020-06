Manouba-covid19 : Campagne de dépistage au profit des cadres et étudiants universitaires

Une campagne de dépistage du virus covid19 a été lancée, lundi, au profit des enseignants et étudiants universitaires au gouvernorat de Manouba et ce dans le cadre des mesures sanitaires menées en vue d’assurer les meilleurs conditions pour le retour aux universités.

Cette campagne, qui se poursuit dans un premier temps sur cinq jours, bénéficiera à 100 enseignants et 1850 étudiants qui vont reprendre les cours à partir du 8 juin courant, a indiqué à l’Agence TAP la directrice régionale de la santé à Manouba Imen Souissi.

Des certificats de dépistage seront délivrés à ceux qui ont effectué le test rapide, a-t-elle souligné, rappelant que d’autres groupes d’étudiants et cadre universitaires bénéficieront de cette campagne et ce dans le cadre de la reprise progressive des cours dans les 14 universitaires de la région où 22 mille étudiants sont inscrits.

D’autres mesures de protection ont été mises en place pour éviter tout risque de contamination au virus.

Il s’agit notamment de la désinfection des établissements universitaires, l’installation des distributeurs du gel désinfectant, le port du masque obligatoire et la répartition des élèves sur plusieurs classes dans le cadre du respect du principe de distanciation.