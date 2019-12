Manouba: Démarrage des travaux d’un nouveau lycée à Mornaguia

Les travaux d’aménagement d’un nouveau lycée dans la ville de Mornaguia ont été lancés depuis le mois d’aout dernier, a indiqué à l’agence TAP, le commissaire régional de l’éducation Foued Lateif.

Ces travaux, qui ont atteint un taux d’avancement de 25%, sont programmés dans le cadre du projet du centre éducatif à Mornaguia.

Ils portent sur la construction de salles de cours, de laboratoires et d’espaces destinés à l’exercice d’activités sportives et culturelles, moyennant une enveloppe de 5 millions dinars.

Le projet du centre éducatif à Mornaguia comporte d’autres composantes dont l’aménagement d’un collège et d’une école primaire pour un coût total de 4 millions dinars ainsi qu’un restaurant universitaire. Le démarrage des travaux est prévu à partir de l’année 2021.

D’autres projets dans le domaine de l’éducation sont également prévus au gouvernorat de Manouba et concernent l’édification d’un collège “Borj Toumi” dans la délégation d’El Battane ainsi que des écoles primaires à “Oued Ellil “et” La Manouba ” en plus d’un collège à Chaouat, d’après la même source.