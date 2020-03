Manouba: Deux cas suspects de contamination par le Covid-19

Deux cas suspects de contamination par le Covid-19, mais non encore confirmés, ont été observés dans le gouvernorat de la Manouba.

Selon la Directrice régionale de la Santé, Imen Souissi, des prélèvements seront effectués sur les deux ” cas suspects “, et ce, en coordination avec les services de santé et de secours médical.

” Aucun cas de contamination par le coronavirus n’a été enregistré à l’heure actuelle dans le gouvernorat de la Manouba “, a-t-elle précisé, mercredi, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Et d’ajouter que le nombre de personnes venant de l’étranger et placés en auto-isolement à domicile s’élève, au total, à 91. ” La quarantaine est déjà achevée pour 22 d’entre eux “.

A l’heure actuelle, seuls 69 se plient encore aux procédures de l’auto-isolement dans la région.