Manouba: Du matériel informatique au profit d’une quinzaine d’établissements scolaires

Une quinzaine d’établissements scolaires dans le gouvernorat Manouba, dont des écoles primaires, collèges et lycées, ont pu bénéficier récemment de 176 ordinateurs portables, 48 tablettes numériques et un certain nombre d’équipements multimédias numériques fournis par le ministère de tutelle en partenariat avec une institution bancaire privée.

Selon les données du commissariat régional de l’éducation à Manouba, les nouvelles installations numériques viennent soutenir les laboratoires informatiques et mettre en place des mécanismes de modernisation et d’amélioration du programme d’enseignement par le biais d’équipements de haute technologie.

Il s’agit, d’après la même source, de familiariser les élèves de ces établissements à l’usage de l’outils informatiques en vue d’une meilleure maitrise technique et didactique durant leur cursus scolaire.

- Publicité-