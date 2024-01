Manouba: Emblavement de 97% des superficies céréalières programmées

Le taux d’emblavement des superficies agricoles programmées dans le gouvernorat de Manouba, a atteint 97%, sur une superficie totale dépassant 52 mille hectares, selon les données de la Commission de la production végétale relevant de la direction régionale du développement agricole (CRDA) à Manouba

Les superficies consacrées aux céréales d’irrigation s’élèvent à 37.500 mille hectares, dans un contexte de pluviométrie prolifique depuis le mois de septembre dernier (176 mm), qui a eu un impact positif sur la germination des superficies cultivées, selon un rapport du CRDA.

A cet égard, les surfaces programmées à l’emblavement dans le gouvernorat de Manouba, se répartissent entre 19 ha de blé dur, 11 mille ha d’orge, plus de 7 mille ha de blé tendre, 11,800 ha de fourrages, 810 ha de légumineuses et 850 ha de colza.

En vue de réunir toutes les conditions propices à la réussite de la campagne agricole en cours, 600 tonnes de semences sélectionnées ont été fournies aux agriculteurs de la région, en plus des quantités de semences régulières nécessaires aux semis des superficies céréalières, d’après la même source.