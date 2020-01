Manouba: Infractions aux campagnes municipales partielles

Trois infractions ont été enregistrées, depuis le démarrage, le 4 janvier 2020, de la campagne des élections municipales partielles, à El Battan et à Den Den (gouvernorat de la Manouba), a déclaré Zied Riahi, membre de l’instance régionale indépendante pour les élections (IRIE) à la Manouba.

Ces infractions consistent en l’affichage de manifestes électoraux sans visa de l’IRIE et l’affichage en dehors des lieux réservés à cet effet, a-t-il expliqué.

Au neuvième jour de la campagne des élections municipales partielles dont le scrutin est prévu le 26 janvier 2020, à El Battan et Den-Den, seulement quelques rencontres directes et des visites de terrain ont été organisées, outre l’installation des affiches et des programmes électoraux.

La majorité des listes candidates aux deux conseils municipaux dont le nombre s’élève à 10 listes (6 partisanes et 4 indépendantes) n’ont pas encore lancé leurs activités à l’exception du parti Ennahdha.

Ce dernier a intensifié ses activités, à la fin de la semaine, à El Battan et à Den Den, à travers l’installation de tentes et l’organisation de visites de terrain aux quartiers Mahrine, Mahfoura et Ben Ghaniya (El Battan), à la cité El Amal, à la rue Mohamed Ali et au centre-ville de Den Den, outre la distribution du programme électoral.