Manouba : La dette cumulée et détérioration des canaux, problèmes des zones d’irrigation

La dette cumulée de l’eau et la détérioration des canaux d’irrigation sont les principaux problèmes des zones irriguées publiques du gouvernorat de la Manouba qui regroupent 31 zones de plus de 20 mille hectares gérées par 25 groupements.

Selon le rapport du comité de l’agriculture au sein du conseil régional du gouvernorat de la Manouba, la dette globale des eaux d’irrigation cumulée depuis l’année dernière a atteint 8933 mille dinars.

Dans le même contexte, le rapport indique que la détérioration des anciens canaux d’irrigation qui datent des années 50 est aussi l’un des principaux obstacles des zones d’irrigation publiques. Selon la même source, le taux de perte d’eau de ces canaux a atteint les 40% durant la saison estivale.

A noter que la réalisation de plusieurs zones d’irrigation à Battane et Tebourba sont en cours dans le cadre de la modernisation des zones publiques irriguées situées dans le bassin inférieur d’Oued Mejerda.

- Publicité-