Manouba: Lancement du projet de la “Cité écologique”

L’association “Action Pour une Tunisie Propre” (ACT’UP) a lancé, dimanche, en collaboration avec le British Council, le projet de la “Cité écologique”, à la Manouba. Cette expérience pilote a démarré, dans la résidence SARAYA, et englobera, ultérieurement, le foyer universitaire Ibn Zohr et un lycée à la Manouba.

Le projet consiste en l’installation de trois poubelles de tri sélectif destinées respectivement à la collecte de papiers, de plastique et de déchets organiques. Un récupérateur pour contenir les huiles usagées ainsi qu’un collecteur de piles usagées sont aussi installés dans la résidence.

Le projet de “Cité écologique” permettra le recyclage des déchets en plus de faciliter l’opération de compostage des déchets organiques pour les transformer en engrais. A cet effet, l’association a installé un composteur d’un coût de 1500 dinars.

ACT’UP poursuivra l’accompagnement des habitants de la résidence dans le tri des déchets et se chargera aussi du transport des déchets triés vers les entreprises de recyclage.

L’expérience de la cité écologique sera généralisée à d’autres quartiers en collaboration avec la municipalité de la Manouba.