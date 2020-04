Manouba : Lancement d’une plateforme éléctronique pour suivre l’évolution de l’épidémie dans le gouvernorat

Une plateforme électronique régionale vient d’être lancée par le gouvernorat de Manouba pour assurer le suivi de la situation sanitaire, lutter contre la propagation de l’épidémie et rapprocher les services des citoyens dans la région.

Elle permettra d’informer les habitants de la région des actualités concernant l’épidémie du Covid-19, le nombre des cas confirmés et des décès sur les plans local et régional, a déclaré à l’agence TAP, la gouverneure de Manouba, Raja Trabelsi.

Son objectif est aussi d’informer les citoyens des mesures nécessaires de prévention nécessaires pour se protéger de cette épidémie, a-t-elle développé.

La plateforme permet aussi la diffusion et l’accès à des formulaires pour bénéficier des aides exceptionnelles et aussi ceux concernant les autorisations de circulation pour les volontaires.

Le portail permet d’informer sur la situation de l’approvisionnement dans les diverses localités du gouvernorat et de la liste des grossistes et des quantités de denrées disponibles.