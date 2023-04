Manouba: Le comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles entame ses préparatifs pour l’été

Le Comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles à Manouba a entamé ses préparatifs pour la saison estivale, à travers, notamment, l’activation de son plan de prévention des feux de forêt, des incendies dans les fermes céréalières, des noyades dans les oueds et canaux et autres sinistres liés aux températures élevées.

Le point de départ de ces préparatifs a consisté en l’approbation, lors de cette séance, du plan régional et du plan vert de protection des ressources agricoles et forestières contre les dangers des incendies, au moyen de mesures de prévention opérationnelles.

Les participants à cette session ont dans ce sens procédé à une évaluation du travail accompli lors de l’année dernière, qui a connu l’intervention des sapeurs-pompiers de la Protection Civile à Manouba, pour la maitrise de 666 incendies.

Il s’agit, entre autres mesures, de sensibiliser les acteurs concernés par le nettoyage des passages de lignes électriques dans les zones forestières et agricoles, de mener des campagnes de sensibilisation auprès des propriétaires de domaines agricoles et des agriculteurs, pour les exhorter à créer des pare-feu naturels dans les plantations de céréales.

Les préparatifs ont également inclus l’axe de protection contre les accidents de noyade dans l’Oued de Medjreda à travers des campagnes de sensibilisation sur les dangers de baignade dans l’oued et ses canaux.

