Manouba : Mise en échec d’une tentative de cambriolage d’un bureau de poste

Les agents de la brigade de police judiciaire du district de la sûreté nationale à Manouba ont déjoué, mercredi, une tentative de cambriologe d’un bureau de poste dans la région.

Une source sécuritaire a souligné, à l’Agence TAP, qu’un jeune braqueur a extorqué de l’argent en menaçant les agents du bureau à l’aide d’une fausse arme à feu et d’une bombe lacrymogène, semant la terreur et la panique parmi le personnel.

L’agresseur, âgé de 26 ans et originaire de Douar Hicher, a été arrêté immédiatement sur les lieux par les forces de l’ordre alors qu’il était muni de la somme de 20 mille dinars qu’il a reussi à dérober.

Une enquête a été ouverte pour éclairer les circonstances de l’incident, a indiqué la même source à l’Agence TAP.

