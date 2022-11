Manouba: Ouverture d’une enquête sur le vol de fonds bancaires à Denden

Le Parquet près le Tribunal de première instance à Manouba a ordonné, vendredi, l’ouverture d’une enquête sur le vol de 200 mille euros d’un fourgon blindé de transport de fonds, mercredi dernier à Denden (Gouvernorat de Manouba), ainsi que le prolongement de 48 heures de la mise en détention de deux individus.

Les chefs d’accusations retenus contre les deux présumés, à savoir, le chauffeur du fourgon et un agent bancaire, concernent la formation d’une entente de malfaiteurs en vue de spolier des biens publics et privés et l’abus de confiance caractérisé, a indiqué à la TAP, la porte-parole officielle du tribunal de première instance à Manouba, Sondes Nouioui.

Le premier juge d’instruction du troisième bureau de perquisition s’est saisi de l’affaire, tandis que les deux interpellés ont porté leur accusation à un agent de sécurité de la banque encore en fuite et faisant l’objet d’10 mandats de recherche, selon la source.

Une enquête autour du statut de l’entreprise de sécurité privée qui emploie l’agent en question est aussi en cours, a -t-elle ajouté