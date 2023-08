La Mannouba: 3 nouveaux établissements scolaire à la rentrée 2023-2024

L’infrastructure de l’éducation dans le gouvernorat de La Mannouba, sera renforcée lors de la prochaine année scolaire 2023-2024, par trois nouveaux établissements d’enseignement, qui viendront réduire les problèmes d‘encombrement dans les écoles et collèges de la région.

Ainsi, sont programmés pour la prochaine rentrée scolaire, un collège dans la localité de Chaouat, d’un cout estimé à 680 mille dinars et deux écoles primaires à Douar Hicher et El Fajja, pour un montant de 1,6 million de dinars, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur adjoint des bâtiments, équipements et maintenance au sein du commissariat régional de l’éducation, Mohamed Ali Boudhraa.

L’ensemble de ces projets coïncident avec le démarrage des travaux de construction d’une école primaire à Mornaguia, projet prévu dans le cadre de la première tranche du centre éducatif dans région, dont le chantier a été approuvé récemment, avec des fonds d’une valeur de plus de 7 millions de dinars. La réalisation de cet établissement scolaire sera cofinancée par l’Union Européenne.

Par ailleurs, les travaux d’aménagement d’un collège à Borj Ettoumi (El Battan), moyennant une enveloppe de 2,5 millions de dinars, vont démarrer fin aout, selon la même source.

- Publicité-