Manouba-Ramadan: Saisie de plus de 7 tonnes de farine subventionnée

Une campagne de contrôle économique organisée, au cours des six premiers jours de Ramadan, dans le gouvernorat de Manouba a permis de relever 231 infractions, à l’issue de 1996 visites d’inspection.

Selon un rapport de la direction régionale du commerce, les équipes de contrôle ont saisi durant cette période plus de 7 mille tonnes de farine subventionnée, une tonne de dattes, 710 kg de pommes, 137 kg de bananes et 250 kg de volailles.

Les contraventions concernent, notamment, l’augmentation des prix (72), le non-affichage des prix (58), la vente conditionnée (51), l’absence de factures (21) et la commercialisation de marchandises de source inconnue.

Les infractions ont été enregistrées dans différents secteurs à l’instar des fruits et légumes (95), de l’agroalimentaire (48), de volailles (35), de pâtisserie (16) et poissonnerie (13).

