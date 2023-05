Manouba : Récupération de 3 terrains domaniaux agricoles de 13 hectares

Les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières du gouvernorat de Manouba annoncent vendredi, avoir récupéré ces deux derniers jours, 3 terrains domaniaux agricoles d’une superficie totale de 13 hectares, situés dans les délégations d’Oued Ellil et Tébourba du gouvernorat de Manouba. Ces derniers avaient été squattés et exploités illégalement par autrui.

Les terrains domaniaux en question ont été restitués suite à l’exécution d’une décision d’évacuation émise par le gouverneur de la région, en présence des autorités régionales et locales, des représentants de l’administration régionale des domaines de l’Etat, en collaboration avec les services sécuritaires de la région.

L’unité de gestion des terres récupérées dans le grand Tunis relevant de l’OTD, ont pris ces biens en charge dans l’attente de leur réhabilitation dans les plus brefs délais conformément à la règlementation en vigueur.