Manouba: Saisie de deux tonnes de patisseries périmées

La direction régionale de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) de la Manouba a saisi, samedi, environ deux tonnes de pâtisseries périmées qui ne répondent pas aux conditions sanitaires.

Ces quantités ont été saisies suite à une descente conjointe effectuée par les agents de la police municipale de Mornaguia et des représentants de la direction régionale du commerce dans un entrepôt anarchique de production, de stockage et de distribution de pâtisseries traditionnelles dans la région de Mornaguia, selon les données des services de l’INSSPA.

Une grande partie des pâtisseries saisies est périmée et porte les traces de souris et une autre partie de la quantité a été fabriquée dans des conditions ne répondant pas aux normes minimales de sécurité sanitaire vu l’utilisation de l’eau de puits pour sa fabrication et le non respect de ses producteurs des conditions d’hygiène corporelle, a-t-on ajouté de même source. Il s’agit, également, de la saisie de quantités emballées dans des cartons qui ne répondent pas aux normes sanitaires et stockées dans des conditions catastrophiques. Les pâtisseries saisies seront détruites après le parachèvement de toutes les démarches légales, a indiqué la direction régionale de l’instance.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un programme de contrôle intensif de la sécurité sanitaire des produits de production à la vente, ciblant les pâtissiers dans le cadre des préparatifs pour Aid El Fitr.

L’INSSPA a été créée en vertu du décret gouvernemental n° 2021-74 du 21 janvier 2021, fixant son organisation administrative et financière, les modalités de son fonctionnement ainsi que les modalités de fonctionnement et la composition du comité consultatif.

Elle est chargée du contrôle des produits alimentaires et des aliments pour animaux à partir des sites de production, en passant par le stockage, puis le transport, la distribution, la vente et même la consommation. Elle contrôle ces produits également à l’import et à l’export, conformément aux législations nationales et normes internationales en vigueur.

- Publicité-