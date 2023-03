Manouba: Saisie de plus de 50 mille boites de tomate concentrée

Les équipes de contrôle économique relevant du gouvernorat de la Manouba en coordination avec la garde nationale ont saisi 50136 boites de tomate concentrée (grand format) chez une société spécialisée dans la vente des produits alimentaires en gros.

La quantité a été saisie pour vente avec des prix illicites selon la Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.

Estimée à plus de 215 mille dinars, la quantité de tomate saisie a été redistribuée dans les circuits légaux.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’intensification des campagnes de contrôle contre le monopole et la spéculation illégale dans les circuits de distribution des produits de consommation de base.

