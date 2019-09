Manuels scolaires : Prix inchangés

” Grâce aux subventions de l’Etat et malgré la hausse des prix du papier et de l’impression, les prix des manuels scolaires pour l’année 2019-2020 resteront les mêmes et ce, depuis dix ans consécutifs,”, a souligné, lundi, le ministère de l’éducation dans un communiqué.

Le ministère a ajouté que le centre national pédagogique a publié jusqu’à présent 335 titres répartis sur 227 titres au profit des élèves (environ 16 millions d’exemplaires) et 93 titres destinés aux enseignants (186 mille exemplaires) outre une quinzaine de titres dédiés aux enfants des Tunisiens à l’étranger (76 mille exemplaires).

D’après la même source, actuellement 90% des manuels scolaires destinés aux collégiens et lycéens sont disponibles sur le marché en attendant l’écoulement du reste de la quantité dans les prochains jours.

Le communiqué ajoute que le CNP a maintenu les mêmes titres et le même contenu des manuels scolaires pour l’année 2019-2020.

Par ailleurs, il est indiqué que le ministère de l’éducation a retiré du marché le manuel de l’informatique pour les élèves de la 7ème, 8ème et 9ème année et l’a remplacé par des ressources numériques pour être au diapason des mutations technologiques.

S’agissant de l’enseignement pour la première fois de la langue française en 2ème année primaire et de la langue anglaise en 4ème année primaire, le ministère a souligné que des supports numériques seront également mis à la disposition des enseignants et ce, au lieu du manuel scolaire.

En outre, le ministère de l’éducation a annoncé la publication, pour la première fois, d’un manuel scolaire en écriture braille destiné à environ 775 élèves malvoyants (tous niveaux confondus) et qui a été imprimé en 11 mille exemplaires.